L’agente di German Pezzella ha fatto visita alla sede del Milan nel corso del pomeriggio: i dettagli sull’incontro

Come riportato da Tuttomercatoweb, nel pomeriggio odierno, l’agente argentino Martin Guastadisegno ha fatto visita a Casa Milan in via Aldo Rossi a Milano.

Il procuratore cura gli interessi di German Pezzella, difensore e capitano della Fiorentina. L’agente è stato a colloquio con la dirigenza rossonera per mezz’ora e successivamente è uscito senza lasciare dichiarazioni.