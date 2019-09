Milan, Bennacer si prende il ruolo di regista: è lui il titolare

Bennacer è ormai certamente stato identificato come il regista titolare del Milan dell’attuale stagione. L’algerino è l’uomo di Giampaolo

Ismael Bennacer è ormai certamente stato identificato da Marco Giampaolo come futuro regista del Milan per la stagione 2019/2020. Il centrocampista algerino sta facendo molto bene a Milanello sotto lo sguardo attento del tecnico abruzzese e già dal prossimo 15 settembre potrebbe mettere in mostra i propri progressi nel 4-3-1-2 rossonero.

Negli ultimi giorni Giampaolo ha assegnato a Bennacer compiti di costruzione ma anche grosse responsabilità difensive che però sembrano rientrare pienamente nel bagaglio tecnico dell’ex vincitore del premio di miglior giocatore della Coppa d’Africa.