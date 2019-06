Milan, Calabria verso il rinnovo mentre Suso vicino all’addio

Milan, novità importanti riguardo al destino di Jesus Suso e Davide Calabria. I due giocatori entrambi sotto la procura di Lucci

Milan, dopo l’ufficializzazione di Boban e Maldini nuovamente in società ora i rossoneri vagliano alcune operazioni da compiere prima dell’inizio del calciomercato estivo. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della visita di Alessandro Lucci, procuratore di Calabria e Suso, a Casa Milan per parlare del destino dei propri assistiti. Ciò che emerso dal vertice di via Aldo Rossi sarebbe diametralmente diverso per i due giocatori con Davide Calabria che presto firmerà un rinnovo di contratto mentre Suso sarà inserito nella lista dei cedibili.

Milan, Calabria verso il rinnovo: i dettagli

L’accordo raggiunto tra Lucci e Maldini porterebbe ad un prolungamento dell’attuale contratto di Calabria fino al 2024 con raddoppio dell’attuale stipendio che passerebbe da 1 milione a 2; permane invece la situazione di stallo riguardo Suso che non vedrà ritoccato il proprio attuale contratto con il Milan mantenendo la scadenza fissata nel 2021. L’esterno spagnolo è ufficialmente stato inserito nella lista dei partenti e la valutazione stabilita dal Milan è di 38 milioni di euro.