Milan, si lavora sulle cessioni: Donnarumma sacrificabile

Il Milan lavora sulle cessioni per poi investire in entrata. Il grande sacrificabile è Donnarumma, che potrebbe portare più di 50 milioni

Non solo mercato in entrata. Prima di tutto, il Milan lavora sulle cessioni. I rossoneri hanno bisogno di soldi da reinvestire sul mercato e per questo valutano quali giocatori far partire. Secondo Tuttosport, qualche elemento potrebbe salutare per racimolare circa 100 milioni.

Il grande sacrificabile è Donnarumma, che potrebbe portare 55-60 milioni: il club rossonero vorrebbe cederlo anche per il suo ingaggio pesante (prende 6 milioni). Un altro elemento che potrebbe partire è Kessie, che ha estimatori in Inghilterra: potrebbe andar via per 35-40 milioni.

Altri profili che potrebbero lasciare sono Suso e Cutrone. Il Milan potrebbe cedere quest’ultimo se dovesse arrivare un’offerta di 25 milioni, mentre lo spagnolo potrebbe essere riadattato a trequartista.