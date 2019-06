Milan, chi è Frederic Massara? Storia e talenti scovati del nuovo ds

Milan, Frederic Massara sarà il nuovo direttore sportivo rossonero: ecco la storia e le caratteristiche dell’uomo scelto da Maldini

Frederic Massara è stato scelto da Paolo Maldini per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. Nato a Torino l’11 novembre 1968, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del club granata con il ruolo di attaccante, Massara ha disputato due stagioni al Pavia in serie C2 e C1 realizzato 26 reti complessive; nel 1991 esordisce in serie A nel Pescara di Galeone disputando (27 gare e 3 reti) ma chiudendo l’annata all’ultimo posto. Conclude la carriera da giocatore con le maglie di Fidelis Andria, Palermo, Moncalieri e Tivoli.

Dopo il ritiro dal calcio giocato Frederic Massara inizia una proficua carriera da dirigente affiancando Walter Sabatini sia al Palermo che alla Roma ottenendo il 2 maggio 2011 la qualifica di direttore sportivo con votazione 110/110. Il 6 ottobre 2016 viene scelto per ricoprire il ruolo di uomo-mercato alla Roma in sostituzione dello stesso Sabatini salvo poi lasciare il posto per seguirlo nel suo nuovo incarico all’Inter. L’8 marzo 2019 viene nuovamente nominato direttore sportivo in seguito alla rescissione consensuale fra la società e l’ex DS Monchi. Il 5 giugno 2019, la società giallorossa lo libera dal suo incarico di dirigente sportivo. In carriera Massara è stato scopritore di tanti talenti sia al Palermo (Abel Hernandez, Josip Ilicic e Javier Pastore) che alla Roma dove ha avuto modo di effettuare importanti plusvalenze come Pjanic, Lamela, Marquinhos, Benatia, Strootman e Manolas.