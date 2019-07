Milan, come potrebbe essere l’undici di Giampaolo contro il Novara

Milan, prima sgambata per i rossoneri a porte chiuse in quel di Milanello contro il Novara: ecco come potrebbe essere l’undici di Giampaolo

Il Milan tra poche ore giocherà contro il Novara (a porte chiuse a Milanello) la prima amichevole stagionale. Tanti i dubbi e le curiosità per Giampaolo e i tifosi rossoneri ma proviamo ad ipotizzare, un po’ a scatola chiusa, la probabile formazione schierata domani dal tecnico abruzzese.

Senza scostarsi dall’ormai marchio di fabbrica del 4-3-1-2, Giampaolo domani avrà l’occasione di testare Suso, vera e propria incognita nel suolo modulo, come trequartista alle spalle delle punte (contate) Piatek e André Silva. Domani potrebbe essere la prima ufficiale anche per Krunic e Theo Hernandez che poi alle due del pomeriggio risponderanno alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.