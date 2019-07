Milan, contro il Bayern sconfitta per 1-0: apprensione Theo Hernandez

Milan, sconfitta di misura per il Milan all’esordio ufficiale nella ICC 2019 contro il Bayern Monaco: Theo Herandez esce in barella

Buon Milan ma sconfitta amara contro il Bayern Monaco all’esordio International Champions Cup 2019. A decidere è una rete di Goretzka che insacca alle spalle di Donnarumma approfittando di un estemporaneo black out dell’inedito tandem difensivo rossonero Strinic e Gabbia. Nella ripresa il Milan cresce di intensità ma perde colpi, uno su tutti Theo Hernandez (il migliore finché in campo) uscito nei minuti finali della prima frazione, e sbaglia clamorosamente il gol del pareggio con Cutrone.

Infortunio Theo Hernandez: le prime impressioni

Uscito in barella al minuto 44 del primo tempo lasciando il posto ad Andrea Conti, l’infortunio di Theo Hernandez preoccupa e non poco l’ambiente rossonero. Al giocatore è stata sul momento riscontrata una distorsione alla caviglia destra ma il terzino sinistro è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli.