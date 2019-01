Milan, contro il Napoli solo giocatori nati negli anni ’90: è la prima volta!

Il progetto della dirigenza del Milan è chiaro: squadra giovane e di prospettiva. Proprio come la formazione schierata contro il Napoli

Il Milan vuole tornare a lottare per lo scudetto. Proprio per questa ragione, la politica della società è basata sull’acquisto di giocatori tendenzialmente giovani e di prospettiva. La rosa dei rossoneri è particolarmente giovane, così come la formazione schierata in occasione della sfida col Napoli. Il tecnico Gennaro Gattuso, infatti, ha scelto undici titolari nati negli anni ’90 per la prima volta in stagione. L’età media è di 23,3 anni. La speranza è che questi giocatori facciano esperienza e maturino, confermandosi elementi di spicco su cui puntare per interrompere l’egemonia della Juventus.