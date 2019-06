Il Milan salva l’Europa? Il club rossonero non risulta nell’elenco delle udienze al Tas fino al prossimo 14 agosto

Il Milan è fuori pericolo? Non è ancora detta l’ultima parola ma nell’elenco delle udienze al Tas, non è stato inserito il club rossonero, almeno fino al prossimo 14 agosto.

Il Milan salva l’Europa? A meno che non arrivino provvedimenti d’urgenza, i rossoneri (e anche il Manchester City) sarebbero salvi. Bisognerà attendere ancora: se non ci saranno provvedimenti d’urgenza, il Milan potrà giocare in Europa.