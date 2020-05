Milan femminile, Ganz: «Dobbiamo riprendere il campionato»

Le dichiarazioni di Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile, a proposito della possibile ripresa del campionato

Nel corso dell’intervista concessa a Libero, Maurizio Ganz ha fatto il punto sulla possibile ripartenza del campionato. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Milan femminile.

«Se i test sierologici che faremo nei prossimi giorni andranno bene potremo tornare ad allenarci in maniera individuale. Con le condizioni giuste dobbiamo ripartire e riprendere il nostro cammino in campionato. Se ci danno l’ok torneremo a lavorare sul campo. Mancano sei partite alla fine del torneo, più il recupero contro la Fiorentina, e in tre settimane possiamo concludere la stagione. Io credo che tutto sia ancora aperto anche la corsa Scudetto nonostante i 9 punti di vantaggio della Juve, io ci penso».