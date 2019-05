Milan, Gazidis e Elliott non sono convinti da Di Francesco: il sogno è Sarri

Milan, tiene ancora banco la questione relativa al nome del futuro allenatore: Di Francesco è stato bloccato ma si attende Sarri

Nelle ultime settimane a tenere in banco in Casa Milan, oltre ovviamente alla rincorsa al quarto posto in classifica, c’è il nome del futuro allenatore rossonero. L’esperienza Gattuso verrà sicuramente archiviata al termine della stagione a prescindere da quale sarà il posizionamento dei rossoneri in campionato, ormai da diversi mesi Leonardo ha comunicato al tecnico la decisione di voler puntare su un nuovo allenatore, ma se al momento la pole sembra appartenere a Eusebio Di Francesco, resta ancora viva in via Aldo Rossi la suggestiva ipotesi Maurizio Sarri.

Milan, Sarri è il sogno ma decide il Chelsea

Maurizio Sarri ha più volte affermato come la Premier League sia il suo campionato e che, se fosse per lui, l’esperienza al Chelsea continuerebbe ancora per molti anni; tuttavia il rapporto con Abramovich e la tifoseria blues non è mai realmente decollato e ciò potrebbe portare ad un prematuro divorzio al termine della stagione (il Chelsea ha già sondato Frank Lampard). In quel caso il Milan avrebbe così la strada spianata per realizzare il sogno di Elliott: portare Maurizio Sarri in rossonero.