Milan, Giampaolo pensa già al cambio di modulo: si “torna” al 4-3-3

Milan, la sconfitta contro l’Udinese ha spinto Giampaolo a pensare ad un cambio di modulo già per la prossima partita contro il Brescia

La sconfitta contro l’Udinese, terminata senza tiri in porta, sembra aver spinto Marco Giampaolo a cambiare il proprio modulo già nella prossima partita del suo Milan contro il Brescia. Riposto in soffitta il 4-3-1-2, l’allenatore rossonero starebbe valutando l’idea di utilizzare il vecchio 4-3-3 utilizzato in precedenza sia da Montella che da Gattuso.

Stando alle parole del tecnico abruzzese infatti sarebbe stato proprio il reparto offensivo la vera croce di questo inizio di stagione milanista. Piatek e Suso, i più attesi oggi, non hanno solo deluso le aspettative ma hanno forse disputato una delle peggiori prestazioni da quando giocano in Italia. Cosa fare dunque? Giampaolo l’ha detto: «Dobbiamo costruire qualcosa di diverso la davanti. Vado oltre la partita di oggi. So quelli che sono gli sviluppi offensivi di una squadra che deve andare in verticale. Mi immagino già che cosa si deve fare. Devo spostare qualcosa».