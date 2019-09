Giampaolo tira le orecchie a Theo Hernandez in conferenza stampa ma il suo contributo è stato utile: confermato con la Fiorentina?

Ieri in conferenza stampa Marco Giampaolo ha amorevolmente tirato le orecchie a Theo Hernandez, terzino sinistro francese prelevato in estate dal Milan, con queste parole: «Theo corre, macina la fascia anche quando non dovrebbe. Debbo badare agli equilibri».

Proprio per una questione strettamente legata agli equilibri tattici e al livello di stanchezza dopo il probante test contro il Torino Giampaolo sceglierà chi schierare sulla corsia mancina tra l’ex RealSociedad e Ricardo Rodriguez rimasto in panchina giovedì sera. Decisamente più semplice il ballottaggio in mediana con Bennacer che sembra aver ormai staccato Biglia nelle preferenze del tecnico.