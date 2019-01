Milan, Higuain e la cabala: quando segna alla Juventus vince sempre

Il Pipita Higuain è sul piede di partenza. Ma per fuggire da Milano serve il permesso della Juventus, con cui ha perso 7 volte da avversario. Ma se segna contro i bianconeri…

Sono i giorni di Gonzalo Higuain. Il Pipita è al centro di una vera e propria bufera: la deludente prima parte di campionato è stata solo il preludio di un mercato invernale concitatissimo. Alla vigilia della Supercoppa del suo Milan contro la Juventus, l’argentino è ormai con un passo al Chelsea, volenteroso di scappare il più in fretta possibile da Milano. Troppi i dissidi con la dirigenza, a partire da quel discorso di Leonardo in cui veniva messo in dubbio il suo riscatto in assenza di qualificazione alla prossima Champions League. Davanti a Higuain resta ora la Supercoppa come detto, e poi un futuro in cui sarà soprattutto la Juventus a decidere. Sono i bianconeri a doversi accordare con Sarri e solo loro possono dare il via libera alla grande fuga.

Una fuga che per i tifosi del Diavolo sarebbe più facile da sopportare se almeno il Pipita consegnasse loro il prestigioso trofeo in palio domani. C’è in proposito una statistica che potrebbe far sorridere i supporters rossoneri: quando Higuain ha segnato contro la Juventus, la sua squadra ha sempre vinto. Prima la doppietta proprio in una Supercoppa (2014) con il suo Napoli, che ha portato la vittoria ai rigori; poi il gol e l’assist sempre con gli azzurri nel 2-1 del settembre 2015. D’altra parte, in ben 10 incontri con la Vecchia Signora, sono solo queste tre le reti segnate, con solo tre vittorie (l’altra nel marzo 2014, nessuna né con il Real Madrid né con il Milan). Una vera e propria sfida, in cui Higuain cercherà di vendicarsi di chi l’ha abbandonato, con la speranza di avere poi il via libera a fuggire.