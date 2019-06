Milan, il giorno di Giampaolo: prevista per oggi la firma

Milan, Marco Giampaolo oggi dovrebbe porre la propria firma sul biennale che lo legherà ufficialmente ai colori rossoneri

Dopo tanti giorni di attesa sembra essere finalmente arrivato il fatidico giorno di Marco Giampaolo al Milan. Il tecnico abruzzese ha siglato la propria rescissione con la Sampdoria già nella scorsa settimana e ora è pronto a porre ufficialmente la propria firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri per le prossime due stagioni per 2 milioni di euro l’anno.

Anche se ancora non ufficialmente certificato l’apporto di Giampaolo al Milan è già cominciato con il benestare che il tecnico originario di Bellinzona ha dato per Rade Krunic al Milan. Il centrocampista ex Empoli, ex giocatore proprio di Giampaolo, ha ieri sostenuto le visite mediche per poi legarsi al Milan per i prossimi 4 anni.