Milan, Krunic show sulle note di “Sarà perchè ti amo” – VIDEO

Rito di iniziazione al Milan per Rade Krunic che dal ritiro di Boston si improvvisa cantante per una sera – VIDEO

Rito di iniziazione rispettato anche per Rade Krunic. In casa Milan (ma è un’usanza anche in tante altre squadre) l’ultimo arrivato deve offrire una prestazione canora ai suoi nuovi compagni in piedi davanti a tutti.

Il nuovo centrocampista rossonero, dal ritiro di Boston, ha scelto la celebre canzone dei Riccchi e Poveri per deliziare Donnarumma e compagni che non sono riusciti a trattenere le risate.