Milan, Laxalt verso l’Atalanta: domani la decisione del giocatore

Milan, Diego Laxalt sempre più vicino all’Atalanta, domani il terzino dovrebbe dare la risposta definitiva al club bergamasco

Domani potrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di Diego Laxalt all’Atalanta, il terzino sinistro uruguayano non rientra nei piani del Milan di Giampaolo e nelle scorse ore ha discusso il trasferimento al club bergamasco. Se l’accordo tra nerazzurri e rossoneri e cosa già assodata (prestito con diritto di riscatto a 12 milioni) resta ancora da risolvere il nodo legato all’accordo del giocatore con la squadra di Gianpiero Gasperini.

La proposta che l’Atalanta ha avanzato a Laxalt è un contratto quinquennale, nel caso in cui il riscatto dovesse essere formalizzato, da 1,5 milioni di euro l’anno. Offerta importante ma più bassa rispetto a quanto percepito dal terzino in rossonero (1,7 milioni di euro). Il giocatore ha voluto prendersi ancora un po’ di tempo per discutere con il proprio entourage la proposta bergamasca, c’è ottimismo ma nel calciomercato mai dire mai.