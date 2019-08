Milan, Leao va in vacanza mentre Duarte scopre Milanello: chi manca?

Milan, Leao è ripartito per le vacanze, primo giorno di allenamento invece per Duarte: ecco chi ancora manca all’appello di Giampaolo

Rafael Leao dopo essere ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Milan è ripartito ieri per il Portogallo dove concluderà le proprie vacanze facendo ritorno in Italia nella giornata di lunedì. Chi invece oggi ha svolto regolarmente la sessione di allenamento agli ordini di Marco Giampaolo è Leo Duarte, difensore ex Flamengo che ha sottoscritto il proprio contratto con i rossoneri mercoledì.

All’appello del tecnico abruzzese oggi mancano ancora Franck Kessié e Ismael Bennacer, le cui vacanze termineranno nella seconda settimana di 10 agosto dopo aver sostenuto le fatiche della Coppa d’Africa, mentre per Theo Hernandez prosegue la fase di riposo dopo l’infortunio rimediato contro il Bayern Monaco nel corso del primo match della International Champions Cup.