Milan-Lecce streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Lecce streaming e probabili formazioni: Pioli debutta con i rossoneri sfidando i salentini nel posticipo domenicale dell’8ª giornata

Il Milan, reduce dal cambio di allenatore, con l’esonero di Marco Giampaolo e l’arrivo in panchina di Stefano Pioli, riparte dopo la sosta per le Nazionali dalla sfida interna contro il Lecce di Fabio Liverani, posticipo domenicale serale dell’8ª giornata di Serie A. I rossoneri sono tredicesimi in classifica con 9 punti, i salentini occupano il 18° e terzultimo posto a quota 6 punti. Milan-Lecce: la partita si giocherà domenica 20 ottobre 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Milan-Lecce sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Le probabili formazioni

MILAN – Pioli nel giorno del suo debutto si affiderà al 4-3-3. Davanti nel tridente potrebbe trovare spazio dal 1′ Rebic, in vantaggio su Calhanoglu come esterno offensivo di sinistra, con Piatek centravanti e Suso che sarà confermato nel ruolo di esterno alto a destra. A centrocampo la regia sarà affidata a Biglia, con Kessié e Paquetá mezzali. Out per squalifica Castillejo e Calabria, in difesa a destra tornerà titolare Conti, con Theo Hernández che dovrebbe essere preferito a Ricardo Rodríguez a sinistra e Musacchio e Romagnoli a formare la coppia centrale.

LECCE – Liverani dovrebbe riproporre in attacco Babacar in coppia con Falco, mentre Mancosu agirà a sostegno sulla trequarti. A centrocampo è in dubbio la presenza di Majer, mentre quasi sicuramente non sarà della partita Imbula, alle prese con un problema al retto femorale. In regia tornerà Tachtsidis, mentre il recuperato Tabanelli è in vantaggio su Petriccione come mezzala sinistra. Tornerà dopo l’infortunio anche Dell’Orco, che entra in ballottaggio con Calderoni per il ruolo di terzino sinistro. Per il resto in difesa a destra sarà confermato Rispoli, mentre Lucioni e Rossettini saranno i due centrali.



MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, T. Hernández; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Rebic. All. Pioli

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani

