Milan, Leonardo spiega il numero 19 assegnato al nuovo arrivato Piatek: «Ha chiesto la 9, ma dovrà conquistarsela sul campo»

A chi guardare, per inaugurare un ciclo virtuoso e vincente, se non alla Juventus degli ultimi due lustri? Si sarà posto (anche) questa domanda Leonardo, quando in estate è sbarcato su un pianeta Milan affamato di rivalsa. E, ai bianconeri, si è ispirato il dirigente brasiliano negli ultimi giorni, in particolare nella gestione del nuovo arrivato Krzysztof Piatek. Cui si è seduto di fianco oggi nel corso della presentazione ufficiale alla stampa, di cui ha raccontato un aneddoto piuttosto interessante: «Perché la maglia numero 19? Ci ha chiesto la 9, ma quella è una maglia che deve conquistarsi sul campo». Tra serio e faceto. Tra ammonimento e sorrisi.

Perché la maglia del Milan deve tornare a pesare, nell’accezione migliore del termine, per chi la indossa. In particolare una casacca come quella numero 9, che ha scritto la storia tanto del club rossonero quanto del pallone più in generale. E che negli ultimi anni – siamo sinceri – è stata un po’ bistrattata, passando dalle spalle di Mattia Destro a quelle di Gianluca Lapadula, da quelle di Luiz Adriano a quelle di Fernando Torres. Adesso basta, giustamente: la mitica “9” dev’essere prima meritata e poi indossata.

Lo stesso ragionamento, guarda un po’, che aveva indotto la dirigenza bianconera nel 2012 a frenare le mire di Sebastian Giovinco, allettato dall’idea di ereditare il numero 10 lasciato libero da Alessandro Del Piero. Secco no e “12” per lui: i numeri, a volte, hanno un significato decisamente importante…

@DanieleGalosso