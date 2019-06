Milan, Leonardo torna al Psg mentre Boban è pronto a dire sì a Maldini

Milan, dopo appena un anno come direttore dell’area tecnica e sportiva rossonera Leonardo è pronto a tornare al Psg, Maldini si consola con Boban

Giorni convulsi per il Milan che sta incessantemente lavorando alla nuova dirigenza scelta in prima persona da Paolo Maldini. Partiamo dalle certezze: Angelo Carbone, amico fraterno di Paolo, andrà presumibilmente ad occupare la casella di responsabile del settore giovanile mentre come allenatore ne ruolo di allenatore del Milan femminile in pole c’è Maurizio Ganz. Per quanto riguarda la figura di allenatore ormai è solo una questione di tempo l’ufficializzazione di Marco Giampaolo, già nella prossima settimana.

Ma il vero “capolavoro” secondo molti media operato da Paolo Maldini potrebbe essere quella di chiamare Zvonimir Boban, attuale numero due alla Fifa, nella dirigenza del Milan. Stando a quanto riportato da Sky Sport l’ex calciatore croato avrebbe già dato la propria disponibilità in un incontro avvenuto con il nuovo dt rossonero nelle scorse settimane: «Una scelta di cuore – l’ha descritta Alessandro Alciato – il giorno dell’ufficialità non sarà comunque oggi perché ci sono ancora delle cose da sistemare. I tempi non saranno strettissimi, ma si va verso quella direzione»