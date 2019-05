Milan, Leonardo via senza Champions: Tare favorito a Campos

Senza Champions, Leonardo andrà via dal Milan: al suo posto Igli Tare è favorito su Luis Campos del Lille

Nelle prossime due giornate di campionato, il Milan dovrà tentare di agguantare l’ultimo posto disponibile per partecipare alla prossima Champions League. Il quarto posto è attualmente occupato dall’Atalanta, ma nella prossima se la vedrà con la Juventus a Torino.

Con 6 punti, i rossoneri sperano ancora. In caso di mancata qualificazione, Leonardo andrà via sicuramente insieme a Gattuso. A quel punto, l’ad del Milan, Gazidis assumerà un nuovo responsabile del mercato da affiancare a Paolo Maldini. Il favorito resta Tare, ma spunta il nome di Luis Campos, ex Monaco ora al Lille.