Milan, il futuro di Donnarumma dipende dalla Champions

Il futuro di Gigio Donnarumma al Milan dipende solo dalla Champions. Senza qualificazione, il portiere potrebbe andar via

Si deciderà tutto all’ultima giornata di campionato. Il Milan potrebbe qualificarsi per la Champions, come potrebbe rimanere fuori. Da questo dipende anche il futuro di Gigio Donnarumma, sempre più in bilico.

Come spiega il Corriere dello Sport, senza qualificazione in Champions League il portiere potrebbe lasciare il Milan. Infatti, senza quarto posto e qualificazione, i rossoneri avrebbero bisogno di fare cassa e dunque di produrre plusvalenze con le cessioni per rientrare nei paletti del Fair Play finanziario. La cessione del portiere sarebbe quella più redditizia per il club.