Nel secondo tempo di Milan-Napoli, Piatek entra al posto di Cutrone: si tratta del suo debutto in maglia rossonera – VIDEO

Al 26′ del secondo tempo di Milan-Napoli, Gattuso ha optato per un cambio in attacco. Patrick Cutrone esce per far spazio a Krzysztof Piatek! Il neo-acquisto del Milan fa perciò il suo debutto in rossonero. Dopo che lo speaker ha annunciato il suo ingresso in campo, i tifosi rossoneri sono esplosi in un corale urlo di benvenuto. Ecco il video del suo ingresso.