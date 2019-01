Stasera Milan e Napoli si affronteranno a San Siro. I vertici delle società ne approfitteranno per parlare di Diawara, obiettivo rossonero

Milan e Napoli si incrociano due volte nel giro di 4 giorni: stasera si affronteranno nella sfida valida per il campionato, mentre martedì giocheranno in Coppa Italia. I vertici delle due società possono approfittare di questa occasione per incontrarsi faccia a faccia per parlare di mercato. Il ds rossonero Leonardo, infatti, vuole portare a Milano Amadou Diawara, giovane talento partenopeo. La trattativa è complicata, anche per i vincoli che la UEFA ha imposto ai rossoneri. Oltretutto, il destino del guineano è legato ad Allan, che potrebbe lasciare gli azzurri per trasferirsi al PSG.