Milan-Napoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Il Napoli torna a San Siro dopo il Santo Stefano del razzismo e degli scontri tra tifosi per il big match della 21° giornata contro il Milan. Una sfida che si preannuncia stellare, con il ritorno di Carlo Ancelotti alla Scala del calcio, teatro della cavalcata dei rossoneri alla conquista dell’Europa con il tecnico di Reggiolo. Napoli che vuole allungare sull’Inter e mandare un messaggio alla Juventus, impegnata domani a Roma contro la Lazio, nella speranza di riaprire un campionato che sembra chiuso. Rossoneri che invece vorranno accorciare sui cugini nerazzurri e approfittare delle sfide difficili delle due romane (Roma che andrà a Bergamo dall’Atalanta) per aumentare il distacco dal quarto posto, con un Piatek in più e un Higuain in meno. Appuntamento qui su Calcionews24 alle 20.45 per l’inizio della diretta.

Milan-Napoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Milan-Napoli: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Milan-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Prima partita da rossonero per il Pistolero Krzysztof Piatek, arrivato per raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain, che però partirà probabilmente dalla panchina. Spazio a Cutrone davanti, con Calhanoglu e Suso a completare il tridente. Nel centrocampo a 3 ancora fiducia al brasiliano Paquetà, in grande spolvero contro il Genoa, con gli insostituibili Kessié e Bakayoko. Davanti a Donnarumma, Musacchio e Romagnoli, con Calabria e Rodriguez sulle fasce. Diversi dubbi per Carlo Ancelotti, soprattutto in difesa. Ai lati di Koulibaly e Albiol, sono in ballottaggio Ghoulam, Maksimovic, Mario Rui e Malcuit per due maglie. Callejon e Zielinski dovrebbero agire nel centrocampo a 4, con Ruiz sicuro del posto e Hamsik e Diawara che si giocano l’ultimo posto. Davanti confermatissimo Arkadiusz Milik, con Insigne a completare il reparto.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso. A disposizione: Donnarumma A., Plizzari, Conti, Abate, Strinic, Bertolacci, Borini, Laxalt, Mauri, Castillejo, Piatek.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Diawara, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik. Allenatore: Carlo Ancelotti. A disposizione: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Malcuit, Hysaj, Luperto, Verdi, Hamsik, Mertens, Ounas.

Milan-Napoli: Streaming: dove vederla in tv

Milan-Napoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.