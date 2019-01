Milan-Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e le probabili formazioni

Milan-Napoli è la gara in programma martedì 29 gennaio alle ore 20,45 allo stadio ‘Meazza’ di Milano e valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2018/2019. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la sfida di campionato giocata sabato scorso a San Siro e terminata col risultato di 0-0. Il Milan arriva all’appuntamento dopo aver eliminato agli ottavi di finale della competizione la Sampdoria (0-2 a Genova dopo i tempi supplementari), mentre il Napoli ha avuto la meglio sul Sassuolo (2-0 al ‘San Paolo’). In panchina sarà ancora Gattuso contro Ancelotti, con l’allenatore azzurro pronto a sfidare nuovamente il suo più glorioso passato. Al ‘Meazza’, gara unica per approdare alle semifinali di Coppa Italia, dove chi avrà la meglio affronterà la vincente di Inter-Lazio.

Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 20,30. L’incontro sarà disponibile anche in streaming gratis sulla piattaforma RaiPlay in versione browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Sarà poi possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Milan-Napoli

Competizione: Coppa Italia 2018/2019

Quando: martedì 29 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 20,45

Dove vederla in streaming: Rai 1 – RaiPlay

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Piero Giacomelli (sez. Trieste)

Milan-Napoli, probabili formazioni

MILAN – Gattuso non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione titolare di sabato sera. In porta, con Reina infortunato, spazio a Gianluigi Donnarumma; in linea di difesa si scaldano Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. A centrocampo sono pronti Kessie, Bakayoko e Paquetà; in attacco, probabile esordio da titolare in rossonero per Piatek, ai lati del quale dovrebbero agire Suso e Calhanoglu.

NAPOLI – Ancelotti, senza Albiol e Hysaj (affaticati), è pronto a schierare così la sua squadra: in porta spazio a Meret, davanti al quale sono pronti Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam in linea di difesa. A centrocampo si scaldano Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski; in attacco, probabile spazio alla coppia Mertens-Insigne (Milik previsto in panchina).

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA