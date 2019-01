Milan-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Napoli, gara valida per il 21° turno della Serie A 2018/2019, va in scena sabato 26 gennaio alle ore 20,30 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Le due squadre lottano per obiettivi diversi: i rossoneri di Gennaro Gattuso (34 punti), reduci dalla vittoria in casa del Genoa, puntano alla vittoria per rafforzare il quarto posto valido per la qualificazione in Champions. Il Napoli del grande ex Carlo Ancelotti, proveniente dal successo casalingo sulla Lazio, è secondo con 47 punti (-9 dalla Juve) e punta al risultato per alimentare il sogno scudetto. Nella gara d’andata, giocata al ‘San Paolo’ a settembre, vittoria degli azzurri in rimonta col risultato di 3-2.

Milan-Napoli sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della gara sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Milan-Napoli

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 26 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Daniele Doveri (sez. Roma 1)

Milan-Napoli, probabili formazioni

MILAN – Gattuso ritrova Calabria, Romagnoli e Kessie (rientranti dalla squalifica), ma, oltre ai lungodegenti, non può contare su Zapata, infortunatosi recentemente. Due i principali dubbi di formazione per l’allenatore rossonero: per la destra di difesa, Calabria è favorito su Abate e Conti, mentre in attacco, Cutrone è insidiato nel posto da titolare dal neo arrivato Piatek. Milan verso il 4-3-3 così formato: Gianluigi Donnarumma in porta, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Kessie, Bakayoko e Paquetà. In attacco, tridente iniziale previsto con Suso e Calhanoglu ai lati di Cutrone.

NAPOLI – Ancelotti ritrova Hamsik (dopo l’infortunio), Koulibaly e Insigne (rientranti dalla squalifica). Azzurri ancora probabilmente in campo col 4-4-2: Meret è pronto a difendere la porta, mentre la difesa titolare dovrebbe essere composta da Malcuit (favorito su Hysaj), Albiol, Koulibaly e Ghoulam; a centrocampo (Allan non convocato) si scaldano Callejon, Zielinski, Hamsik e Fabian Ruiz. In attacco, a far coppia col rientrante Insigne, si giocano una maglia Milik e Mertens.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Roamgnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.

