Nel secondo tempo di Milan-Napoli, i tifosi rossoneri presenti in curva hanno esposto uno striscione per Ancelotti – FOTO

Dopo l’intervallo di Milan-Napoli, alcuni tifosi rossoneri presenti a San Siro hanno esposto uno striscione per celebrare Ancelotti. L’allenatore del Napoli era stato accolto precedentemente da una standing ovation al suo ingresso in campo. I rossoneri non dimenticano infatti le grandi cose che Ancelotti ha fatto col Milan in passato. Ecco la dedica: «Anni indelebili che hanno marchiato un’era. Carletto per sempre leggenda rossonera».