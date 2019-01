Il Milan vede oranje: derby con l’Inter per Bergwijn, occhi su Groeneveld

Con Piatek ormai da considerarsi rossonero, il Milan di Leonardo guarda in Olanda per rinforzare gli esterni: piacciono Bergwijn e Groeneveld

Si prospetta un vero e proprio derby di mercato tra Inter e Milan per Steven Bergwijn. Il talentuoso esterno del PSV piace molto ai nerazzurri, che l’hanno visto mettere a ferro e fuoco la propria difesa in Champions League. I rossoneri sono invece alla ricerca di un esterno per potenziare il reparto offensivo e blindare l’attuale quarto posto in Serie A. Non sarà un affare semplice per gennaio, vista l’alta richiesta degli olandesi che sfiora i 30 milioni di euro. Entrambi le milanesi opterebbero per un prestito con diritto di riscatto, una soluzione che però non sembra convincere il club di Eindhoven.

Per questo il Milan, che più dei cugini necessita rinforzi, continua a osservare un altro oranje, Arnaut Groeneveld Danjuma esterno del Bruges. Il prezzo è molto più basso (10-15 milioni) e il giocatore piace molto a Leonardo anche per la sua stazza oltre che per la velocità. Riuscire a portarlo già a gennaio al fianco di Piatek darebbe un’arma in più a Gattuso per la rincorsa Champions League. Ulteriori sviluppi ci saranno nelle prossime settimane, ma il Diavolo è scatenato.