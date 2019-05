Il calciatore polacco non segna da cinque partite: Gattuso alla ricerca dei suoi gol per l’assalto finale alla Champions

Alzi la mano chi si aspettava questo rendimento da parte di Piatek quando fu presentato in una calda giornata estiva. Un impatto con la Serie A a dir poco straordinario con la maglia del Genoa, che gli ha fatto guadagnare l’approdo al Milan durante la sessione invernale. Anche coi rossoneri, il polacco sembrava proprio intenzionato a non fermarsi.

Nell’ultimo periodo sta vivendo un calo dal punto di vista realizzativo. Sono cinque le partite in cui non appare il suo nome nel tabellino a fine gara, e non a caso il Milan sta faticando di più a trovare la via della porta. Lo stesso periodo di digiuno capitò nella prima parte di annata quando ancora indossava la maglia del Genoa, in cui rimase a secco per circa un mese. Gattuso è voglioso di ritrovare il suo bomber, per tentare l’assalto finale alla Champions League.