Milan, Piatek a metà: gioia e delusione sui social – FOTO

Milan, Piatek segna il suo primo gol alla Juventus e all’Allianz Stadium: gioia e delusione per la sconfitta e polemiche – FOTO

Piatek può esultare, ma non con piena gioia per il gol allo Stadium. Il polacco ha infatti segnato anche alla Juve, una delle poche squadre che mancavano nel suo palmares, ma il Milan è uscito sconfitto dall’Allanz Stadium.

Il polacco ha postato subito tutti i suoi sentimenti sui social: «Felice per il primo gol contro la Juve, deluso per tutto il resto!». Il Milan ha giocato una grande partita oggi e con un Piatek così, non può fermarsi.