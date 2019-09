Milan, Rebic assist-man con la Croazia: battuta la Slovacchia

Rebic autore di un assist nei 70 minuti disputati con la maglia della Croazia ieri sera contro la Slovacchia: ecco il focus

Successo tondo per la Croazia che ieri sera si è saputa imporre con un netto 4-0 contro la Slovacchia. In campo anche il nuovo acquisto del Milan Ante Rebic che ha fornito un assist all’ex interista Ivan Perisic per il momentaneo 2-0. L’attaccante croato arrivano in rossoneri all’ultimo giorno di calciomercato ha disputato 70 minuti prima giocando nel ruolo di ala destra.

Posizione che probabilmente non ricoprirà agli ordini di Marco Giampaolo, Rebic infatti dovrebbe esordire come seconda punta al fianco di Piatek una volta che avrà appreso alla perfezione le richieste del tecnico abruzzese. Difficile pensare che il croato possa scendere in campo già il prossimo 15 settembre contro il Verona, più probabile invece l’ingresso dal primo minuto di Rafael Leao.