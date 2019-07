Milan, sorpasso della Roma per Veretout: Massara cerca alternative

Milan, nella giornata di ieri la Roma ha effettuato il sorpasso definitivo sui rossoneri ipotecando così le prestazioni di Veretout. E ora?

La telenovela Veretout sembra aver trovato il proprio finale nella giornata di ieri: a Trigoria infatti la Roma sembra aver chiuso l’affare raggiungendo in un giorno l’accordo con la Fiorentina (20 milioni) e col giocatore (3 milioni l’anno); nessuna contro-offerta del Milan che a questo punto si defila dall’affare lasciando ai capitolini la vittoria finale di questo singolar tenzone.

I rossoneri intanto si possono rincuorare con Bennacer: il centrocampista algerino nella prossima settimana arriverà a Milano per firmare il contratto che lo legherà ai colori del Diavolo per le prossime cinque stagioni. Per il ruolo di mezzala invece non basterà Krunic, la cui presentazione dovrebbe avvenire giovedì a Milanello insieme a Theo Hernandez, ma si vagliano anche altri profili come Seri del Fulham e Rodolfo Pizarro del Monterrey, oltre all’altro gioiellino della Serie A Rodrigo De Paul.