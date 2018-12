Milan-SPAL, infortunio Abate: problema alla spalla destra per il terzino

Infortunio Abate: nuovo problema fisico in casa Milan, il terzino destro si fa male alla spalla nel corso della gara contro la SPAL.

Continuano i problemi di infermeria per il tecnico del Milan Gennaro Gattuso. L’allenatore rossonero, nel corso della sfida contro la SPAL, ha perso infatti per infortunio Ignazio Abate. Infortunio Abate: il terzino destro cade male sul terreno di gioco di San Siro in seguito a un duello aereo con Fares, e batte violentemente la spalla destra.

Si capisce da subito che il giocatore non può continuare e infatti Gattuso lo sostituisce con Davide Calabria. Per capire l’esatta entità del problema di Abate bisognerà ora aspettare l’esito degli esami strumentali cui sarà sottoposto il giocatore rossonero. Al momento il Milan ha fuori per infortunio Biglia, Bonaventura e Caldara, con Musacchio e Borini che sono tornati a disposizione solo negli ultimi giorni e il croato Strinic che rientrerà solo a fine gennaio.

