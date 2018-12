Milan-Spal: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Milan-Spal, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutti in campo per Rino Gattuso! Ieri la società ha ribadito la fiducia nei confronti del tecnico rossonero ma ha chiesto un cambio di tendenza. I rossoneri hanno sistemato la fase difensiva ma non segnano da 4 partite consecutive (record negativo di 34 anni fa eguagliato). Bonaventura, Caldara, Biglia e Strinic riempiono la lunga lista degli indisponibili rossonera; Thiam, Djourou e Lazzari sono gli indisponibili della formazione estense guidata da mister Semplici. Milan e Spal in campo con ambizioni diverse ma con un unico obiettivo: vincere per rilanciarsi. Presto tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Milan–Spal.

Milan-Spal: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Milan-Spal: formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. A disposizione: Reina, Donnarumma, Calabria, Mauri, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Musacchio, Cutrone, Laxalt, Tsadjout. Allenatore: RinoGattuso

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Dickmann, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna. A disposizione: Poluzzi, Milinkovic Savic, Simic, Valori, Floccari, Moncini, Valdifiori, Vicari, Everton Luiz, Paloschi, Viviani, Fares. Allenatore: Leonardo Semplici.

Milan-Spal: probabili formazioni e pre-partita

Il Milan è alle prese con il dubbio Suso: lo spagnolo ha sostenuto un provino e dovrebbe partire dal 1′ minuto. Il giocatore spagnolo dovrebbe comporre il tridente offensivo rossonero insieme a Higuain e Castillejo con Cutrone che dovrebbe iniziare dalla panchina. In mezzo al campo Calhanoglu mentre in difesa dovrebbe esserci spazio per la coppia centrale formata da Musacchio e Romagnoli. Nella Spal pochi dubbi di formazione. Costa dovrebbe rimpiazzare l’infortunato Lazzari. In mezzo al campo Missiroli, Schiattarella, Kurtic. In avanti il duo formato da Antenucci e Petagnam uno degli ex della sfida.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Abate, Conti, Laxalt, Zapata, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone, Tsadjout. Allenatore: Gennaro Gattuso.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Costa, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic-Savic, Poluzzi, Bonifazi, Dickmann, Simic, Everton Luiz, Valdifiori, Valoti, Viviani, Floccari, Paloschi, Moncini. Allenatore:Leonardo Semplici.

Milan-Spal: precedenti

Sono 34 i precedenti in Serie A tra Milan e Spal. Il bilancio pende nettamente dalla parte rossonera: il Milan ha vinto in 21 occasioni contro l’unica vittoria degli estensi datata 9 giugno 1957, quando gli estensi si imposero a San Siro con il punteggio di 0-1. Sono stati 12 invece i pareggi. La musica non cambia nei 17 precedenti giocati in terra milanese: 12 vittorie rossonere, 4 pareggi e un solo successo per gli ospiti.

Milan-Spal: arbitro

Sarà Rosario Abisso l’arbitrodel posticipo della 19esima giornata di Serie A, tra Milan e Spal. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dai guardalinee Prenna e Rocca e dal quarto uomo Chiffi. Al VAR invece siederà il sig. Fabbri. Abisso ha diretto il Milan per una volta in questa stagione, nella trasferta di Cagliari terminata sull’1-1. Nel complesso 3 partite: 1 vittoria (in un Milan-Spal 2-0 del 20.09.2017), un pari e una sconfitta. Cinque i precedenti tra l’arbitro siciliano e la Spal: 3 in Serie A (2 sconfitte e un pari), 2 in B (1 ko e una vittoria).

Milan-Spal Streaming: dove vederla in tv

Milan-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.