Milan, sulla graticola Leonardo oltre a Gattuso. Per l’attacco c’è Quintero

Milan, la vittoria in casa della Fiorentina non ha saldato la panchina di Gattuso ancora in bilico ma questa volta insieme a Leonardo

Il successo che il Milan ha ottenuto sabato all’Artemio Franchi contro la Fiorentina ha rasserenato gli animi nello spogliatoio rossonero (dalla lite Bakayoko-Gattuso passando per il ritorno al gol di Calhanoglu) ma non ha ancora immesso le giuste certezze alla società in vista della prossima stagione. La Champions è ancora un sogno da inseguire, complice anche la vittoria dell’Atalanta contro il Genoa, mentre resta ancora sulla graticola il destino di Gennaro Gattuso artefice di un’annata di totali alti e bassi con il rimpianto di non aver saputo gestire il buon posizionamento di classifica dello scorso febbraio.

Milan, c’è aria di rivoluzione a tutto tondo

Per tutti questi motivi ma anche per altri (la gestione di determinate situazioni a livello mediatico, compreso quello con l’allenatore) sulla graticola adesso sembra essere finito anche Leonardo di ritorno al Milan l’estate scorsa in veste di dirigente. L’ex Psg non ha convinto fino in fondo Elliott che avrebbe chiesto a Ivan Gazidis di sondare il mercato alla ricerca di una figura più esperta e affine alle filosofie societarie della proprietà americana. Intanto però, oltre alla rivoluzione negli uffici di Casa Milan, il Diavolo continua a smuovere il calciomercato alla ricerca di giocatori che possano effettuare un upgrade all’attuale rosa: l’ultimo nome tirato in ballo è quello di Juan Fernando Quintero. L’ex Pescara oggi gioca nel River Plate ed è stato decisivo l’anno scorso nella finale della Coppa Libertadores vinta dai Millionarios allo stadio Bernabeu contro gli eterni avversari del Boca Junior.