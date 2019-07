Milan, Theo Hernandez: «Maldini il migliore». Battuta su Modric – VIDEO

Theo Hernandez ha speso parole al miele per Maldini, punto di riferimento per ogni terzino. Le parole del nuovo giocatore del Milan – VIDEO

Theo Hernandez si presenta al Milan nel corso della conferenza stampa al fianco di Krunic.

Ecco le parole del terzino: «Maldini? Per me è il più grande terzino di sempre. Il Milan è un club storico, qui posso crescere tanto. Modric? Ho giocato con lui, ma non ho sentito nulla. Anche se avessi sentito qualcosa, comunque non potrei dire nulla».

Ecco il video della conferenza stampa dei nuovi rinforzi del Milan.