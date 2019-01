Milik trascina il Napoli: «Vogliamo arrivare in fondo in Coppa Italia»

A segno in Coppa Italia contro il Sassuolo, Arkadiusz Milik ha le idee chiare: «Al Napoli non ci sono titolari, vogliamo arrivare in fondo».

Il grande protagonista della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia fra il Napoli e il Sassuolo è stato il polacco Arkadiusz Milik. L’attaccante azzurro con un gol e un assist è stato il giocatore più determinante della partita e a fine match è intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”. «La Coppa Italia è una grande possibilità per noi. – ha sostenuto – Vogliamo arrivare fino alla fine. Questa è stata una grande vittoria. Abbiamo commesso qualche errore, ma abbiamo vinto e siamo felici».

Nell’ultimo periodo Milik sta trovando maggior impiego nell’undici titolare, anche per via dell’infortunio occorso a Mertens. Ma il giocatore polacco mette le mani avanti: «A Napoli non esistono titolari, – ha sottolineato – abbiamo tanti calciatori forti. In questo mese ho giocato di più. Sono felice per il gol e l’assist, ma questa non è stata una delle mie migliori partite».

NAPOLI-SASSUOLO 2-0: PAGELLE E TABELLINO