Miura, a quasi 50 anni firma il rinnovo con lo Yokohama

Kazuyoshy Miura e il campo: un legame indissolubile e destinato a continuare almeno per un altro anno ancora. L’attaccante giapponese, classe 1967, ha firmato il rinnovo di contratto con lo Yokohama Fc, squadra della seconda serie in cui milita dal 2006. Miura diventa così il giocatore più anziano in attività (compirà 50 anni il prossimo 26 febbraio). CARRIERA INFINITA – Per il calciatore giapponese, una carriera infinita: iniziò tra i professionisti nel 1986 in Brasile, al Santos, e a metà degli anni novanta divenne il primo giocatore nipponico della Serie A vestendo la maglia del Genoa. «Spero di continuare a lottare per questo club con tutte le mie forze» ha dichiarato dopo la firma del rinnovo di contratto.