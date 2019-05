Mkhitaryan salta la finale di Europa League per motivi politici: è ufficiale

Mkhitaryan non sarà convocato per Chelsea-Arsenal, finale di Europa League. Il centrocampista salterà la gara per motivi politici

Era nell’aria già da qualche giorno, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Mkhitaryan non sarà convocato per la finale di Europa League. Il centrocampista dovrà saltare Chelsea-Arsenal per motivi politici. Lui è infatti nato in Armenia, Paese che contende il controllo di una regione strategica con l’Azerbaigian, Nazione in cui si terrà la finale.

Per evitare tensioni e problemi, il giocatore dell’Arsenal non sarà con i compagni. L’ambasciatore azero era stato in Inghilterra per tentare di trovare una soluzione con la Uefa, ma oggi è arrivato il comunicato dei Gunners che annunciano la decisione.

«Siamo molto delusi di annunciare che Mkhitaryan non sarò con noi per la finale di Europa League contro il Chelsea» ha scritto il club inglese.