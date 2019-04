MLS, Ibrahimovic al veleno contro l’arbitro: «Per me beveva il caffè»

Pareggio per 1-1 fra Los Angeles Galaxy e Houston Dynamo, Ibrahimovic non le manda a dire all’arbitro: «Io posso, sono la MLS»

Post gara rovente fra Los Angeles Galaxy e Houston Dynamo nella MLS. I padroni di casa si sono imposti a fatica per 2-1 e dopo il fischio finale il campione svedese ex Juventus e Milan Zlatan Ibrahimovic ha avuto qualcosa da ridire nei confronti dell’arbitro, reo di aver concesso agli ospiti un calcio di rigore per un tocco di mano avvenuto chiaramente fuori area.

«Non voglio lamentarmi troppo, – ha premesso – ma secondo me l’arbitro stava bevendo il caffè e non ha visto, non è nemmeno andato a vederlo. Non so se è una questione di ego, non voglio essere troppo critico perché la MLS potrebbe punirmi, ma io sono la MLS, quindi non mi preoccupo».

Nonostante il rigore concesso agli avversari e trasformato da Albert Elis, i Los Angeles Galaxy hanno conquistato 3 punti pesanti che li consentono di restare in scia alla capolista della Western Conference, i Los Angeles FC, distanti appena una lunghezza e con una partita in più.