Mondiale femminile, si parte! Italia in campo per scrivere la storia

Inizia oggi il Mondiale femminile in Francia. L’Italia di Milena Bertolini debutterà tra due giorno a Valenciennes contro l’Australia

Ai nastri di partenza. Oggi avrà ufficialmente il via il Mondiale di calcio femminile organizzato in Francia. Una competizione che ha acquisito grande risonanza mediatica, a testimonianza di quanto la conoscenza del calcio del gentil sesso si sia sviluppata nel recente periodo storico. Proverà a stupire la Nazionale italiana sotto la guida di Milena Bertolini.

Le azzurre sono inserite nel gruppo C, insieme ad Australia, Brasile e Giamaica. Debutto nella cornice di Valenciennes tra due giorni contro le oceaniche. Seguirà la sfida alla Giamaica il 14 giugno a Reims e per concludere il girone il match contro le verdeoro, nuovamente a Valenciennes. Tutto finirà nel luogo in cui si inizia, insomma. E da quel momento si capiranno le aspettative dell’Italia.