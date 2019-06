Mondiale Under 20, forza azzurrini. La semifinale è possibile

Italia e Mali oggi in campo per giocarsi un posto nella semifinale del Mondiale. Pinamonti e Plizzari proveranno a trascinare gli azzurrini

Nessuno dice una bugia se afferma che l’Italia appaia nettamente favorita nella sfida dei quarti di finale contro il Mali. In palio un posto in semi nel Mondiale Under 20, competizione in cui gli azzurrini di Nicolato si stanno mettendo in mostra. Crederci, adesso, è sicuramente possibile. Perché gli avversari odierni sono più che alla portata e poi, dall’eventuale penultimo atto in poi, può succedere davvero di tutto.

Pinamonti proverà a trascinare ancora la selezione. Lo farà aiutato dai vari Frattesi e Luca Pellegrini, per non parlare di quanto si sta facendo notare Plizzari. Tanti interventi prodigiosi in queste partita con la maglia azzurra, a tal punti da far scaturire già i primi dubbi sul suo futuro. Lui ha pochi dubbi: «Sono focalizzato al centro per cento sul Mondiale e cerco di isolarmi un po’, per quanto possibile. Poi per il resto ci sarà tempo».