Domenica si concludono i Mondiali 2018 in Russia con la finale tra Francia e Croazia. I bookmakers danno per ampiamente favoriti i Blues di Deschamps

Manca poco all’atto conclusivo dei Mondiali 2018 in Russia. Domenica allo stadio Lužniki di Mosca, difatti, Francia e Croazia si contendono la 21esima edizione della Coppa del Mondo. I Blues partono sicuramente favoriti dopo aver eliminato nazionali di lusso come Uruguay, Brasile e Belgio. La Croazia, al contrario, dopo la fase a gironi, si è ritrovata nella parte destra del tabellone della competizione trovandosi di fronte squadre sicuramente più “abbordabili” rispetto a quelle incontrate dai transalpini. La nazionale guidata da Zlatko Dalić, difatti, ha sfidato, rispettivamente agli ottavi ed ai quarti, Danimarca e Russia eliminate entrambe solo dopo la lotteria dei rigori. Ieri nella semifinale, i biancorossi hanno poi eliminato in rimonta, dopo i tempi supplementari, l’Inghilterra per 2-1 guadagnandosi un posto in finale e nella storia. La Croazia, difatti, dalla sua nascita nel 1991 non era mai riuscita nell’impresa di giocarsi una finale di una competizione; solo nel 1998 ci era andata vicina, alla sua prima partecipazione ad un Mondiale, uscendo alle semifinali contro la Francia e poi guadagnandosi il terzo posto nella “finalina” contro l’Olanda.

Adesso il popolo croato può sperare, 4 milioni di persone potranno ammirare i propri beniamini giocarsi la finale più importante, la finale che tutti sognano di giocare. Dall’altra parte c’è chi due finali le ha già giocate, alzando la Coppa del Mondo nel 1998 in casa e uscendo sconfitta nel 2006 contro l’Italia dopo i calci di rigore in terra tedesca. Inoltre, il palmares francese inoltre è composto da due Europei e due Confederations Cup.

Ovviamente i bookmarkes ieri, appena conosciuta la finale, hanno aggiornato le quote sulla possibile vincitrice del Mondiale. Secondo tutte le case di scommesse la Francia di Didier Deschamps parte ampiamente con i favori del pronostico con quote tra 1.91 e 1.95, mentre la vittoria della Croazia viene pagata tra i 4.50 e 4.75. Queste le quote per la finale dei Mondiali in programma domenica alle 17:00:

(Bwin – Unibet – Snai – Intralot – Euorbet – Bet 365)

Francia: 1,91 – 1.92 – 1.95 – 1.95 – 1.95 – 1.95

Croazia: 4.50 – 4.75 – 4.75 – 4.65 – 4.60 – 4.75