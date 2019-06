Mondiali femminili 2019: tris Inghilterra contro la Norvegia e approdo alle semifinali

L’Inghilterra di Phil Neville è la prima semifinalista del Mondiale Femminile 2019: tris alla Norvegia in meno di un’ora

57 minuti. Tanto è bastato all’Inghilterra di Phil Neville per archiviare la pratica Norvegia ai Mondiali Femminili 2019. Le inglesi hanno aperto le marcature con Scott dopo appena 3 minuti, raddoppiando a fine primo tempo con White.

Il punto esclamativo l’ha messo Bronze ad inizio ripresa. Ora l’Inghilterra dovrà conoscere l’avversaria che affronterà in semifinale tra le padroni di casa della Francia e le campionesse in carica degli Stati Uniti. Semifinale fissata per martedì 2 luglio alle 21.00.