Mondiali femminili, le calciatrici degli Usa sfilano a New York – VIDEO

Nella giornata di oggi, le calciatrici degli Usa hanno sfilato a New York per celebrare la vittoria ai Mondiali femminili – VIDEO

Come riportato dal video sottostante, nella giornata di oggi, la squadra nazionale di calcio femminile americana ha sfilato per le vie di New York per celebrare la vittoria ai Mondiali femminili. Le calciatrici Usa sono state accolte per le strade di Manhattan da grande entusiasmo. Insieme a loro, sul carro, è presente anche il sindaco Bill de Blasio, candidato alla Casa Bianca, che sventola una bandiera americana.