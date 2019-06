Giamaica-Italia, seconda partita dei gironi del Mondiale Femminile: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Italia e Giamaica Femminile si affrontano alle ore 18.00 per la seconda sfida della Nazionale azzurra femminile al Mondiale in Francia. Le ragazze di Milena Bertolini proveranno a bissare il clamoroso successo di domenica contro l’Australia.

Giamaica-Italia Femminile 0-2: il tabellino

Reti: 11′ Girelli, 25′ Girelli

Giamaica-Italia Femminile 0-2: diretta live

2′ Occasione azzurra – Buona occasione per le azzurre, con una palla che in area di rigore non viene colpita da nessuno

5′ Ci prova Bonansea – Bonansea tira da fuori, ma la palla finisce tra le braccia di Schneider

8′ Le azzurre chiedono un rigore – Barbara Bonansea viene atterrata in area di rigore: proteste azzurre

9′ Rigore per le azzurre – L’arbitro consulta il Var e assegna il rigore!

10′ Schneider para il rigore – Schneider para il rigore a Girelli

11′ Rigore da ribattere! – Rigore da ribattere a causa di un’entrata in area da parte delle giocatrici giamaicane prima del fischio dell’arbitro

12′ Gol Girelli! – Sta volta Girelli non sbaglia: azzurre avanti

25′ Raddoppio Girelli! – Cristiana Girelli segna il raddoppio su calcio d’angolo

27′ Traversa azzurra! – Buona occasione per le azzurre che colpiscono la traversa

Giamaica-Italia Femminile 0-2: le formazioni ufficiali

GIAMAICA (4-4-2) – Schneider; Campbell, Plummer, A. Swaby, Blackwood; Adamolekun, Solaun, C. Swaby, Asher; Shaw, Grey. A disp. Jamieson, McClure, Bond-Flasza, Sweatman, Matthews, Brown, Cameron Hudson-Marks, Patterson, Shim, Silver, Carter. All. Menzies.

ITALIA (4-3-1-2) – Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Bergamaschi, Giugliano, Cernoia; Bonansea; Girelli, Sabatino. A disp. Marchitelli, Pipitone, Fusetti, Boattin, Tucceri, Galli, Rosucci, Parisi, Serturini, Mauro, Giacinti, Tarenzi. All. Bertolini