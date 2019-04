Fiorentina, parla Montella: «Tranne oggi, abbiamo sempre giocato con cuore e animo»

Montella su Chiesa: «Lo insultano perché dicono che sia scorretto, ma oggi ha provato a restare in piedi»

Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Sassuolo: «Sconfitta che non ci voleva, oggi non ho visto niente. Squadra disunita in campo, devo capire perché. Mi aspettavo qualcosa di diverso da me stesso e dalla squadra, mi aveva dato risposte differenti nelle ultime partite. Non vinciamo da dicembre in casa, devo capire perché eravamo scarichi. Se ci siamo arrivati dopo aver giocato la partita più importante dell’anno o se ci sono altre motivazioni».

SU CHIESA – «Insultavano Chiesa perché gli dicono che è scorretto. Ha provato a restare anche in piedi. Cambiamenti? Ho provato a cambiare, abbiamo qualità davanti, sto facendo diverse valutazioni per il futuro. Eravamo lenti nella manovra, difficile fare l’attaccante oggi. Abbiamo bisogno di velocizzare il gioco».

SULLE PRESTAZIONI – «Escludendo la partita di oggi, la squadra ha giocato con animo, con cuore, con spirito e con qualità. Oggi non si può giudicare, abbiamo dato il peggio di noi stessi, eravamo svuotati mentalmente, ma a questo livello si gioca così, ogni 3 giorni. Devo capire cosa è mancato a livello di testa».