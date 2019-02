Moratti si tiene Spalletti: «Non vedo perché cambiarlo adesso»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato dell’eliminazione dei nerazzurri in Coppa Italia e di Spalletti

Massimo Moratti tende la mano a Luciano Spalletti. L’ex presidente dell’Inter ha parlato ai microfoni di Rai Sport all’indomani dell’eliminazione dei nerazzurri in Coppa Italia per mano della Lazio. L’ex numero uno ha difeso il tecnico nerazzurro: «Perché cambiarlo in questo momento? Non è semplice trovare allenatori bravi in circolazione al momento. Conte o un tecnico con dna nerazzurro? Non so dove lo possano trovare. C’è Simeone ma Conte è un bravo allenatore. E’ bravo anche Spalletti, l’importante è che si comportino bene quando sono qui».

Massimo Moratti ha parlato del momento delicato dell’Inter a gennaio, una sorta di déjà-vu negli ultimi anni. I nerazzurri, dopo un ottimo inizio, sono incappati in un momento di flessione che quest’anno è coinciso con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio. Queste le parole dell’ex presidente interista e ancora grande tifoso dell’Inter sulla crisi nerazzurra a gennaio: «Sì, non è la prima volta che a gennaio arriva un periodo di rilassamento. C’è un momento di rilassamento e di calo di concentrazione che non è facile da spiegare, troveranno la ragione o le ragioni in società».